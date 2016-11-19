НХЛ. «Монреаль» - «Торонто», «Баффало» - «Питтсбург» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Матч
Место и дата
19 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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