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НХЛ. «Монреаль» - «Торонто», «Баффало» - «Питтсбург» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Матч

Филадельфия - Тампа-Бэй

Место и дата

19 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Нью-Джерси

Место и дата

20 ноября 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Баффало - Питтсбург

Место и дата

20 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Бостон - Виннипег

Место и дата

20 ноября 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Эдмонтон

Место и дата

20 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Торонто

Место и дата

20 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Флорида

Место и дата

20 ноября 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Сан-Хосе

Место и дата

20 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Колорадо

Место и дата

20 ноября 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Нэшвилл

Место и дата

20 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Чикаго

Место и дата

20 ноября 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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