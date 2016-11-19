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«Боруссия» Д – «Бавария». Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию».

Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.

После десяти туров бундеслиги «Бавария» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Боруссия», имея в активе на пять очков меньше, расположилась на шестой строчке.

У дотмундцев из-за травмы не смогут сыграть Свен Бендер, Роман Бюрки, Себастьян Роде и Марко Ройс, а у мюнхенцев Джером Боатенг, Кинглси Коман, Хави Мартинес, Милош Пантович, Франк Рибери и Арьен Роббен.

Матч

Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Обамеянг 11 (1:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер, Пищек, Гинтер, Шюррле, Гётце, Вайгль, Рамос, Обамеянг

Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Боатенг, Алонсо, Алькантара, Киммих, Рибери, Мюллер, Левандовски

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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