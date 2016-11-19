«Боруссия» Д – «Бавария». Онлайн
В матче 11-го тура
чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию».
Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется
в 20:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.
После десяти туров бундеслиги «Бавария» с 24 очками занимает
второе место в турнирной таблице, а «Боруссия», имея в активе на пять очков
меньше, расположилась на шестой строчке.
У дотмундцев из-за травмы не смогут сыграть Свен Бендер, Роман Бюрки, Себастьян Роде и Марко Ройс, а у мюнхенцев Джером Боатенг, Кинглси Коман, Хави Мартинес, Милош Пантович, Франк Рибери и Арьен Роббен.
Матч
Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Обамеянг 11 (1:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер, Пищек, Гинтер, Шюррле, Гётце, Вайгль, Рамос, Обамеянг
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Боатенг, Алонсо, Алькантара, Киммих, Рибери, Мюллер, Левандовски
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция