«Манчестер Юнайтед» аннулировал билеты российских болельщиков на матч с «Зарей» в Одессе
Российские болельщики «Манчестер Юнайтед» не смогут посетить
матч команды против луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что эта игра
пройдет в Одессе.
Как
сообщает официальный российский фан-клуб «МЮ», все российские
болельщики клуба, планировавшие поездку в Одессу 8 декабря и купившие билеты на
матч, получили смс-сообщения, что их билеты аннулированы.
«Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру, - говорится в сообщениях. – Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней».
Это уже не первый случай, когда клуб аннулирует билеты на выездные матчи, ранее на стадион не попали некоторые болельщики, купившие билеты на матчи с московским ЦСКА и голландским ПСВ.
Матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» состоится 8 декабря. Начало в
21:00 по Москве.