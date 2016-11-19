«Манчестер Юнайтед» аннулировал билеты российских болельщиков на матч с «Зарей» в Одессе

Российские болельщики «Манчестер Юнайтед» не смогут посетить матч команды против луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что эта игра пройдет в Одессе.

Как сообщает официальный российский фан-клуб «МЮ», все российские болельщики клуба, планировавшие поездку в Одессу 8 декабря и купившие билеты на матч, получили смс-сообщения, что их билеты аннулированы.

«Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру, - говорится в сообщениях. – Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней».

Это уже не первый случай, когда клуб аннулирует билеты на выездные матчи, ранее на стадион не попали некоторые болельщики, купившие билеты на матчи с московским ЦСКА и голландским ПСВ.

Матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» состоится 8 декабря. Начало в 21:00 по Москве.

