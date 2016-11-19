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Месси пропустит матч с «Малагой» из-за плохого самочувствия

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Сегодня «Барселона» сыграет с «Малагой» в матче 12-го тура чемпионата Испании. В этой игре не примет участия нападающий хозяев поля Лионель Месси.

Как информирует официальный сайт «Барселоны», перед матчем игроку стало плохо, у Месси началась рвота. В связи с этим сегодняшнюю игру он пропустит.

Матч «Барселона» - «Малага» стартует в 18:15 по Москве.

Матч

Барселона - Малага - 0:0

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Альба, 62), Суарес Д. (Гомеш, 68), Рафинья (Ракитич, 77), Роберто, Бускетс, Туран, Маскерано, Алькасер, Неймар

Малага: Камени, Торрес, Вильянуэва, Рикка, Росалес, Льоренте, Карлос, Форналс (Дуда, 90), Хуанпи, Онтиверос (J. Muñóz, 69), Рамирес (Эн-Насири, 81)

Предупреждения:

нет - Рикка, 22; Онтиверос, 62

Удаления:

нет - Льоренте, 68; Карлос, 90

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

19 ноября 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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