Месси пропустит матч с «Малагой» из-за плохого самочувствия
Сегодня «Барселона» сыграет с «Малагой» в матче 12-го тура
чемпионата Испании. В этой игре не примет участия нападающий хозяев поля
Лионель Месси.
Как информирует официальный сайт «Барселоны», перед матчем
игроку стало плохо, у Месси началась рвота. В связи с этим сегодняшнюю игру он
пропустит.
Матч «Барселона» - «Малага» стартует в 18:15 по Москве.
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Альба, 62), Суарес Д. (Гомеш, 68), Рафинья (Ракитич, 77), Роберто, Бускетс, Туран, Маскерано, Алькасер, Неймар
Малага: Камени, Торрес, Вильянуэва, Рикка, Росалес, Льоренте, Карлос, Форналс (Дуда, 90), Хуанпи, Онтиверос (J. Muñóz, 69), Рамирес (Эн-Насири, 81)
Предупреждения:
нет - Рикка, 22; Онтиверос, 62
Удаления:
нет - Льоренте, 68; Карлос, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
19 ноября 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция