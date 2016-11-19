Месси пропустит матч с «Малагой» из-за плохого самочувствия

Сегодня «Барселона» сыграет с «Малагой» в матче 12-го тура чемпионата Испании. В этой игре не примет участия нападающий хозяев поля Лионель Месси.

Как информирует официальный сайт «Барселоны», перед матчем игроку стало плохо, у Месси началась рвота. В связи с этим сегодняшнюю игру он пропустит.

Матч «Барселона» - «Малага» стартует в 18:15 по Москве.