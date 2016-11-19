Роберт Евдокимов: «Оренбург» на фоне топ-клуба смотрелся очень достойно

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1), который прошел в рамках 14-го тура чемпионата России.

– Матч очень интересный для болельщиков, для тренеров и футболистов, – сказал на пресс-конференции после матча Евдокимов. – Было не столько много голевых и опасных моментов, но игра держала в напряжении всех. Считаю, ничья – закономерный результат. Преимущество в некоторых отрезках встречи были и на нашей стороне, и на стороне железнодорожников. «Локомотив» очень опытная и хорошая команда, и мы на фоне топ-клуба смотрелись очень достойно. И в целом довольны ничьей – это шаг вперед.

Уральский клуб набрал 12 очков, но остался на 12-м месте, московская команда с 16 очками - на 11-й строчке.