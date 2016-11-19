Роберт Евдокимов: «Оренбург» на фоне топ-клуба смотрелся очень достойно
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал
результат матча с «Локомотивом» (1:1), который прошел в рамках 14-го тура
чемпионата России.
– Матч очень интересный для болельщиков, для тренеров и футболистов, – сказал на пресс-конференции после матча Евдокимов. – Было не столько много голевых и опасных моментов, но игра держала в напряжении всех. Считаю, ничья – закономерный результат. Преимущество в некоторых отрезках встречи были и на нашей стороне, и на стороне железнодорожников. «Локомотив» очень опытная и хорошая команда, и мы на фоне топ-клуба смотрелись очень достойно. И в целом довольны ничьей – это шаг вперед.
Уральский клуб набрал 12 очков, но остался на 12-м месте, московская команда с 16 очками - на 11-й строчке.
Матч
Оренбург - Локомотив - 1:1 (0:1)
Голы
Касаев 25 (0:1). Нехайчик 59 (1:1).
Состав
Оренбург: Гутор, Андреев, Кацалапов, Ойеволе, Полуяхтов, Георгиев (Делькин, 57), Коронов (Ефремов, 78), Афонин, Бреев, Воробьёв (Померко, 89), Нехайчик
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Янбаев, Шишкин, Чорлука, Михалик, Фернандеш, Миранчук (Самедов, 78), Касаев (Коломейцев, 65), Денисов И., Майкон
Предупреждения:
Андреев, 86 - Миранчук, 69; Майкон, 89
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция