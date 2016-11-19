Валерий Петраков: Не могу гарантировать, что бойкота матча с «Крыльями» не произойдет

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал информацию СМИ, что команда из-за невыплаты зарплаты может бойкотировать встречу 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов», которая запланирована на 27 ноября.

«Мне ничего не известно о возможном бойкоте командой матча против «Крыльев». Мы тренируемся и проводим теоретические занятия в штатном режиме. Понятно, что нервозность в коллективе присутствует, и я не могу гарантировать, что этого не произойдет. Помимо финансовых, у нас есть и другие трудности, давайте подождем до 1 декабря, а там посмотрим», - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, игроки «Томи» не получают зарплату с начала нынешнего сезона. Руководство клуба обещало закрыть все задолженности перед командой в течение ноября.

В 14-м туре сибирская команда в понедельник сыграет на выезде с «Тереком».

«Томь» после 13 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.