Мика Хаккинен: Без Денниса я никогда не стал бы двукратным чемпионом мира
Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен
расстроен решением владельцев McLaren Technology Group отстранить от должности
генерального директора компании Рона Денниса.
«Я уверен, что Рон удивлен тем,
что случилось. Я не думаю, что причиной такого решения стал стиль управления Рона.
У меня с ним не было проблем в «Макларене». Могу сказать, что без Денниса я бы
никогда не стал двукратным чемпионом мира.
Я не спорю, что Рон был
требовательным руководителем по отношению к пилотам, но он также все
великолепно организовывал. Это великий лидер. Несмотря на это, смены поколений
неизбежны. Судя по всему, в компании решили изменить подход к управлению», -
цитирует Хаккинена Autosport.
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