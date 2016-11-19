Мика Хаккинен: Без Денниса я никогда не стал бы двукратным чемпионом мира

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен расстроен решением владельцев McLaren Technology Group отстранить от должности генерального директора компании Рона Денниса.

«Я уверен, что Рон удивлен тем, что случилось. Я не думаю, что причиной такого решения стал стиль управления Рона. У меня с ним не было проблем в «Макларене». Могу сказать, что без Денниса я бы никогда не стал двукратным чемпионом мира.

Я не спорю, что Рон был требовательным руководителем по отношению к пилотам, но он также все великолепно организовывал. Это великий лидер. Несмотря на это, смены поколений неизбежны. Судя по всему, в компании решили изменить подход к управлению», - цитирует Хаккинена Autosport.