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«Зенит»-м - «Крылья советов»-м. Лесовой дебютировал в составе петербуржцев

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Новичок «Зенита» нападающий Даниил Лесовой дебютировал за петербургский клуб в первенстве молодежных команд.

18-летний футболист вышел в стартовом составе «Зенита»-м на матч молодежного первенства против «Крыльев Советов».

Напомним, матч «Зенит»-м «Крылья советов»-м проходит в эти минуты в Петербурге, счет не открыт 0:0.

Основные составы сыграют 20 ноября, матч начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Крылья Советов

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Матч

Зенит (мол) - Крылья Советов (мол) - 0:1 (0:1)

Голы

Голенков 24 (0:1).

Состав

Зенит (мол): Обухов, Бугриев, Котов, Шалимов, Пенчиков, Макеев (Козлов, 69), Плетнев (Некрасов, 65), Кириллов (Денисов, 84), Запрягаев, Лисовой, Крапухин

Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Лозовик, Столяров, Захарян (Афиногентов, 90), Набатов (Ермолаев, 68), Кирица, Дмитрюк, Киселёв, Голенков

Предупреждения:

Крапухин, 42 - Набатов, 34

Судья:

Сергей Чебан (Россия)

Место и дата

19 ноября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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