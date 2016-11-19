«Зенит»-м - «Крылья советов»-м. Лесовой дебютировал в составе петербуржцев
Новичок «Зенита» нападающий
Даниил Лесовой дебютировал за петербургский клуб в первенстве молодежных
команд.
18-летний футболист вышел в стартовом составе «Зенита»-м на
матч молодежного первенства против «Крыльев Советов».
Напомним, матч «Зенит»-м «Крылья советов»-м проходит в эти
минуты в Петербурге, счет не открыт 0:0.
Основные составы сыграют 20 ноября, матч начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Зенит (мол) - Крылья Советов (мол) - 0:1 (0:1)
Голы
Голенков 24 (0:1).
Состав
Зенит (мол): Обухов, Бугриев, Котов, Шалимов, Пенчиков, Макеев (Козлов, 69), Плетнев (Некрасов, 65), Кириллов (Денисов, 84), Запрягаев, Лисовой, Крапухин
Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Лозовик, Столяров, Захарян (Афиногентов, 90), Набатов (Ермолаев, 68), Кирица, Дмитрюк, Киселёв, Голенков
Предупреждения:
Судья:
Сергей Чебан (Россия)
Место и дата
19 ноября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция