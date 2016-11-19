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Боброва и Соловьев выиграли турнир «Кубок Варшавы»

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Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали победителями турнира «Кубок Варшавы» в Польше.

По сумме короткой и произвольной программ Боброва и Соловьев получили от судей 183,60 баллов. Второе место заняла еще одна пара из России – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Анастасия Сафронова и Илья Зимин стали седьмыми.

Варшава (Польша)

«Кубок Варшавы»

Танцы на льду

1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 183.60

2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (обе Россия) – 173.02

3. Люси Мусливечкова – Лукаш Чоллей (Словакия) – 135.12...

7. Анастасия Сафронова – Илья Зимин (Россия) – 99.66

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