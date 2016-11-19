Боброва и Соловьев выиграли турнир «Кубок Варшавы»
Олимпийские чемпионы
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали победителями турнира «Кубок Варшавы»
в Польше.
По сумме короткой и произвольной программ Боброва и Соловьев получили от судей 183,60 баллов. Второе место заняла еще одна пара из России – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Анастасия Сафронова и Илья Зимин стали седьмыми.
Варшава (Польша)
«Кубок Варшавы»
Танцы на льду
1. Екатерина Боброва –
Дмитрий Соловьев – 183.60
2. Тиффани Загорски –
Джонатан Гурейро (обе Россия) – 173.02
3. Люси Мусливечкова –
Лукаш Чоллей (Словакия) – 135.12...
7. Анастасия
Сафронова – Илья Зимин (Россия) – 99.66
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