«Барселона» – «Малага». Бускетс проводит 400-й матч за «Барсу»
Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Малагой» стал юбилейным для полузащитника хозяев Серхио Бускетса.
Сегодняшний матч против «Малаги» станет для Серхио Бускетса 4️⃣0️⃣0️⃣-м в составе «Барселоны». Браво, Серхио! 👏👏💪💪 pic.twitter.com/4yLVOe8Wx2— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 ноября 2016 г.
Как сообщает официальный твиттер УЕФА, этот матч стал для Серхио юбилейным, 400-м в составе каталонцев. 28-летний хавбек является воспитанником клуба и выступает за первую команду «Барселоны» с 2008 года. Вместе с «Барселоной» он шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Альба, 62), Суарес Д. (Гомеш, 68), Рафинья (Ракитич, 77), Роберто, Бускетс, Туран, Маскерано, Алькасер, Неймар
Малага: Камени, Торрес, Вильянуэва, Рикка, Росалес, Льоренте, Карлос, Форналс (Дуда, 90), Хуанпи, Онтиверос (J. Muñóz, 69), Рамирес (Эн-Насири, 81)
Предупреждения:
нет - Рикка, 22; Онтиверос, 62
Удаления:
нет - Льоренте, 68; Карлос, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
19 ноября 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция