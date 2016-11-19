Владислав Радимов: В следующем году у «Динамо» возникнут проблемы в матчах РФПЛ против «Зенита» без цифры 2

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о нулевой ничьей в матче 23-го тура ФНЛ между «Динамо» и «Зенитом-2».

- Ваши игроки в общем-то сыграли так, как вы им и сказали. Вам не кажется, что если бы «Динамо» играло чуть быстрее и более изобретательно, «Зениту»-2 пришлось бы тяжелее?

- Думаю, в следующем году «Динамо» будет играть в РФПЛ, и у них будет возможность сыграть изобретательнее и быстрее. Пусть они там и играют. Но им предстоит противостоять «Зениту» без цифры 2. Думаю, там у московской команды возникнут проблемы, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Динамо» и «Зенитом-2» завершился нулевой ничьей.

После этой игры москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, петербуржцы с 31 очком идут на девятом месте.

Следующий матч команда Владислава Радимова проведет 26 ноября дома против «Балтики», динамовцы в тот же день сыграют на выезде с «Волгарем».