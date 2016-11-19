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Владислав Радимов: В следующем году у «Динамо» возникнут проблемы в матчах РФПЛ против «Зенита» без цифры 2

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о нулевой ничьей в матче 23-го тура ФНЛ между «Динамо» и «Зенитом-2».

- Ваши игроки в общем-то сыграли так, как вы им и сказали. Вам не кажется, что если бы «Динамо» играло чуть быстрее и более изобретательно, «Зениту»-2 пришлось бы тяжелее?
- Думаю, в следующем году «Динамо» будет играть в РФПЛ, и у них будет возможность сыграть изобретательнее и быстрее. Пусть они там и играют. Но им предстоит противостоять «Зениту» без  цифры 2. Думаю, там у московской команды возникнут проблемы, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Динамо» и «Зенитом-2» завершился нулевой ничьей.

После этой игры москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, петербуржцы с 31 очком идут на девятом месте.

Следующий матч команда Владислава Радимова проведет 26 ноября дома против «Балтики», динамовцы в тот же день сыграют на выезде с «Волгарем».

Матч

Динамо - Зенит-2 - 0:0

Состав

Динамо: Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Зотов (Кузьмин, 71), Сапета, Ташаев, Луценко, Панченко

Зенит-2: Бабурин, Мильдзихов, Круговой, Йованович, Лобов, Костин, Бавин, Исаев (Саламатов, 77), Гасилин (Долгов, 84), Проничев (Мусаев, 90), Ящук (Камышев, 29)

Предупреждения:

Зотов, 59; Сапета, 90 - Проничев, 23; Исаев, 73; Бабурин, 90

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

19 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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