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Мозякин стал лучшим снайпером в истории «Магнитки»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинИсточник: «Советский спорт»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, открыв счет в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», вышел на первое место в списке лучших снайпером в истории своей команды.

С 210 голами он опередил экс-форварда «Магнитки» Евгения Корешкова (209). Во втором периоде Мозякин сделал дубль и теперь в его активе 211 заброшенных шайб.

Напомним, в начале этой недели капитан уральского клуба набрал 437-е очко и стал лучшим бомбардиром в истории «Металлурга», опередив того же Корешкова (436). 

Матч

Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)

Голы:

Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).

Место и дата

19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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