Мозякин стал лучшим снайпером в истории «Магнитки»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, открыв счет в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», вышел на первое место в списке лучших снайпером в истории своей команды.

С 210 голами он опередил экс-форварда «Магнитки» Евгения Корешкова (209). Во втором периоде Мозякин сделал дубль и теперь в его активе 211 заброшенных шайб.

Напомним, в начале этой недели капитан уральского клуба набрал 437-е очко и стал лучшим бомбардиром в истории «Металлурга», опередив того же Корешкова (436).