«Уфа» победила «Анжи» и обогнала соперника в турнирной таблице РФПЛ
«Уфа» выиграла у «Анжи»
(1:0) в матче 14-го тура премьер-лиги на «Анжи-Арене» в Каспийске.
Единственный гол на 63-й минуте забил чешский полузащитник Ондржей Ванек, которому ассистировал Дмитрий Стоцкий.
Благодаря этой гостевой победе «Уфа» набрала 19 очков и опередила «Анжи» в турнирной таблице, догнав при этом «Рубин».
В 15-м туре 25 ноября «Уфа» примет «Оренбург», а 27 ноября «Анжи» сыграет в гостях с «Ростовом».
РФПЛ
14-й тур
Матч
Голы
Ванек 63 (0:1).
Состав
Анжи: Беленов, Мусалов, Тигиев, Гасанов, Паршивлюк (Яковлев, 70), Лазич, Ямбере (Боли, 88), Маевский, Иличевич (Будковский, 69), Бериша, Обертан
Уфа: Лунев, Никитин, Аликин, Сухов, Васин, Безденежных, Обляков (Марсиньо, 82), Стоцкий, Ванек, Игбун, Сысуев (Кротов, 77)
Предупреждения:
Яковлев, 89 - Сухов, 73; Обляков, 79; Безденежных, 81
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча