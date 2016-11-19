«Тосно» сыграло вничью с «Факелом», Милевский вышел на 83-й минуте

Матч 23-го тура ФНЛ между «Тосно» и «Факелом» закончился нулевой ничьей.

Украинский нападающий тосненцев Артем Милевский сыграл в этом матче 10 минут. Команда из Ленинградской области не проигрывает четыре матча подряд. Последний раз она потерпела поражение 30 октября в матче против «СКА-Хабаровск».

Напомним, следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет 26 ноября дома против «Сокола», воронежцы в тот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».

После этого матча «Тосно» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера первенства «Динамо» на пять очков. На третьем месте находится «СКА-Хабаровск», в активе которого 38 очков. «Факел» с 37 очками идет на пятом месте.