«Тосно» сыграло вничью с «Факелом», Милевский вышел на 83-й минуте
Матч 23-го тура ФНЛ
между «Тосно» и «Факелом» закончился нулевой ничьей.
Украинский нападающий тосненцев Артем Милевский сыграл в этом матче 10 минут. Команда из Ленинградской области не проигрывает четыре матча
подряд. Последний раз она потерпела поражение 30 октября в матче против «СКА-Хабаровск».
Напомним, следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет
26 ноября дома против «Сокола», воронежцы в тот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».
После этого матча «Тосно» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера первенства «Динамо» на пять очков. На третьем месте находится «СКА-Хабаровск», в активе которого 38 очков. «Факел» с 37 очками идет на пятом месте.
Матч
Состав
Факел: Кобзев, Тихий, Иванов, Бурнаш, Багаев, Лукьяновс, Трошечкин, Мурнин, Бирюков (Козлов, 79), Саталкин, Альшин (Соловьёв, 46, Болов, 77)
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Гарбуз (Сухарев, 55), Дугалич, Галиулин (Милевский, 83), Чиркин, Мухаметшин, Тетрашвили, Палиенко (Кутьин, 61), Кашчелан, Заболотный (Киреенко, 86)
Предупреждения:
Мурнин, 21; Саталкин, 73 - Гарбуз, 30; Буйволов, 54; Кашчелан, 75; Дугалич, 85
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция