«Кьево» дома обыграл «Кальяри»
Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Кьево» и «Кальяри»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Кьево».
Единственный мяч в активе Массимо Гобби. «Кьево» набрал 18 очков
и занимает восьмое место. У «Кальяри» 16 очков и 12-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
13-й тур
Матч
Голы
Гобби 53 (1:0).
Состав
Кьево: Соррентино, Качиаторе, Сполли, Гамберини, Кастро, Радованович, Иско, де Гузман (Ригони, 74), Гобби, Пеллисье (Инглезе, 82), Флоро Флорес (Меджорини, 9)
Кальяри: Сторари, Чеппителли, Саламон (Исла, 70), Биттанте, Алвеш, Барелла, Ди Дженнаро (Боррьелло, 79), Мунари, Падоин, Фариас, Джанетти (Мельчиорри, 66)
Предупреждения:
Радованович, 40; Сполли, 62; Качиаторе, 90 - Биттанте, 29; Чеппителли, 57; Мунари, 87
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция