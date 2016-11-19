Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Спартак»
«Спартак» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Сергей Мозякин (трижды), Оскар Осала и Ян Коварж, у хозяев льда - Райан Стоа.
Отметим, что, открыв счет в начале второго периода, Мозякин с 210 голами вышел на первое место в списке лучших снайперов в истории «Магнитки», опередив Евгения Корешкова (209).
Уральский клуб продолжает лидировать в Восточной конференции, москвичи идут 11-ми на Западе.
24 ноября «Спартак» примет «Медвешчак», а «Металлург» 21 ноября примет московское «Динамо».
Матч
Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
Голы:
Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).
Место и дата
19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция