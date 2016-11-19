«Герта» сыграла вничью с «Аугсбургом»

Хави Мартинес: Лам способен выступать на высоком уровне еще 5-6 лет, он все еще молод и свеж

Защитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес выразил мнение, что капитан его команды Филипп Лам в силах играть на самом высоком уровне еще не один сезон.