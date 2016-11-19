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«Герта» сыграла вничью с «Аугсбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Гертой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

После этого матча «Герта» пока остается на третьей позиции, имея в активе 21 очко. У «Аугсбурга» 12 очков и 13-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

11-й тур

Матч

Аугсбург - Герта - 0:0

Состав

Аугсбург: Хитц, Хинтереггер (Качар, 73), Янкер, Верхаг, Макс, Стафилидис, Байер, Кор, Шмид (Тайгль, 70), Алтынтоп (Моравек, 83), Чжи Дон Вон

Герта: Ярстейн, Пекарик, Штарк, Лангкамп, Брукс, Платтенхардт, Шелбред, Штокер, Эссвайн (Харагучи, 62), Калу (Шибер, 62), Ибишевич

Предупреждения:

Кор, 28; Байер, 71; Чжи Дон Вон, 85 - Ибишевич, 84

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

19 ноября 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

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