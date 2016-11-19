Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Шальке» обыграл «Вольфсбург»
«Вольфсбург» дома уступил «Шальке» (0:1) в 11-м туре чемпионата Германии.
Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник гостей Леон Горецка.
«Волки» с 9 очками остались на 14-м месте, команда из Гельзенкирхена с 14 баллами - на 10-й строчке.
В следующем туре «Вольфсбург» 26 ноября сыграет на выезде с «Ингольштадтом», а ее сегодняшний соперник днем позже примет «Дармштадт».
Напомним, «Шальке» - соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.
Матч
Вольфсбург - Шальке 04 - 0:1 (0:0)
Голы
Горецка 82 (0:1).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Брума, Родригес, Треш, Блащиковски (Виейринья, 55), Зегуйн (Гилавоги, 81), Герхардт, Арнольд, Луис Густаво, Калигиури (Дидави, 65), Гомес
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Настасич, Хёведес, Майер (Баба, 90), Горецка, Гайс, Бенталеб (Стамбули, 86), Шёпф, Шупо-Мотинг (Керер, 90)
Предупреждения:
Брума, 38; Зегуйн, 70 - Хёведес, 77; Колашинац, 85
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
19 ноября 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция