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Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Шальке» обыграл «Вольфсбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Вольфсбург» дома уступил «Шальке» (0:1) в 11-м туре чемпионата Германии.

Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник гостей Леон Горецка.

«Волки» с 9 очками остались на 14-м месте, команда из Гельзенкирхена с 14 баллами - на 10-й строчке.

В следующем туре «Вольфсбург» 26 ноября сыграет на выезде с «Ингольштадтом», а ее сегодняшний соперник днем позже примет «Дармштадт».

Напомним, «Шальке» - соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

Матч

Вольфсбург - Шальке 04 - 0:1 (0:0)

Голы

Горецка 82 (0:1).

Состав

Вольфсбург: Бенальо, Брума, Родригес, Треш, Блащиковски (Виейринья, 55), Зегуйн (Гилавоги, 81), Герхардт, Арнольд, Луис Густаво, Калигиури (Дидави, 65), Гомес

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Настасич, Хёведес, Майер (Баба, 90), Горецка, Гайс, Бенталеб (Стамбули, 86), Шёпф, Шупо-Мотинг (Керер, 90)

Предупреждения:

Брума, 38; Зегуйн, 70 - Хёведес, 77; Колашинац, 85

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

19 ноября 17:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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