ЦСКА дома обыграл «Барыс»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Барысом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу ЦСКА.
В составе победителей отличились Кирилл Петров, Вячеслав Основин и Грег Скотт,
который сделал дубль. У «Барыса» голы в активе Мартена Сен-Пьера и Владимира Маркелова.
ЦСКА набрал 75 очков и занимает второе место на Западе. У «Барыса»
42 очка и восьмое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Барыс - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Петров (Денисов), 4:13 (1:0 - бол.). Скотт (Жарков, Ермаков), 29:35 (2:0). Сен-Пьер (Боченски, Доус), 30:38 (2:1 - бол.). Скотт (Кошелев), 42:25 (3:1). Основин 58:30 (4:1). Маркелов (Савченко, Худяков), 59:16 (4:2).
Место и дата
19 ноября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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