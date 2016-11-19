ЦСКА дома обыграл «Барыс»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу ЦСКА.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Вячеслав Основин и Грег Скотт, который сделал дубль. У «Барыса» голы в активе Мартена Сен-Пьера и Владимира Маркелова.

ЦСКА набрал 75 очков и занимает второе место на Западе. У «Барыса» 42 очка и восьмое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат