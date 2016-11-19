ХК «Сочи» дома обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов
Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Салаватом
Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 Б.
В составе победителей отличились Сергей Кузнецов, Александр
Мерескин и Бен Максвелл. У «Салавата» голы в активе Максима Майорова, Линуса
Умарка и Энвера Лисина. Решающий буллит
в активе Максвелла.
ХК «Сочи» набрал 51 очко и занимает пятое место на Западе. У «Салавата
Юлаева» 59 очков и четвертое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
ХК Сочи - Салават Юлаев - 4:3 Б. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Майоров (Гончаров), 17:17 (0:1). Кузнецов (О'Делл), 25:21 (1:1). Умарк (Хартикайнен, Капризов), 39:15 (1:2 - бол.). Мерескин (Падакин), 42:30 (2:2). Максвелл (Фантенберг, Морозов), 46:36 (3:2). Лисин (Умарк, Хартикайнен), 59:57 (3:3).
Победный буллит:
Максвелл - 4:3.
Место и дата
19 ноября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция