ХК «Сочи» дома обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 Б.

В составе победителей отличились Сергей Кузнецов, Александр Мерескин и Бен Максвелл. У «Салавата» голы в активе Максима Майорова, Линуса Умарка и Энвера Лисина. Решающий буллит в активе Максвелла.

ХК «Сочи» набрал 51 очко и занимает пятое место на Западе. У «Салавата Юлаева» 59 очков и четвертое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат