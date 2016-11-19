Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Локомотив
Футбол  Динамо0 : 0Зенит-2
Футбол  Боруссия1 : 0Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
Футбол  Анжи0 : 1Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ХК «Сочи» дома обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 Б.

В составе победителей отличились Сергей Кузнецов, Александр Мерескин и Бен Максвелл. У «Салавата» голы в активе Максима Майорова, Линуса Умарка и Энвера Лисина.  Решающий буллит в активе Максвелла.

ХК «Сочи» набрал 51 очко и занимает пятое место на Западе. У «Салавата Юлаева» 59 очков и четвертое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

ХК Сочи - Салават Юлаев - 4:3 Б. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Майоров (Гончаров), 17:17 (0:1). Кузнецов (О'Делл), 25:21 (1:1). Умарк (Хартикайнен, Капризов), 39:15 (1:2 - бол.). Мерескин (Падакин), 42:30 (2:2). Максвелл (Фантенберг, Морозов), 46:36 (3:2). Лисин (Умарк, Хартикайнен), 59:57 (3:3).

Победный буллит:

Максвелл - 4:3.

Место и дата

19 ноября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Ярушкин: Все закономерно – победил сильнейшийПосле поражения от «Магнитки» (1:5) исполняющий обязанностей главного тренера «Спартака» был немногословен.Илья Воробьев: Спасибо Самсонову за то, что держал нас в игреПосле победы над «Спартаком» главный тренер «Металлурга» похвалил своего вратаря и рассказал о лучшем бомбардире команды и лиги Сергее МозякинеРекорд и хет-трик. Чем запомнился матч «Спартак» – «Магнитка»Рекорд и хет-трик. Чем запомнился матч «Спартак» – «Магнитка»«Спартак» при заполненных трибунах был разгромлен двукратным обладателем Кубка Гагарина и его капитаном Сергеем Мозякиным.ЦСКА дома обыграл «Барыс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу ЦСКА.Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Спартак»«Спартак» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Мозякин стал лучшим снайпером в истории «Магнитки»Мозякин стал лучшим снайпером в истории «Магнитки»Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, открыв счет в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», вышел на первое место в списке лучших снайпером в истории своей команды.«Куньлунь», как зеркало нашего хоккея. Кривое и беспощадное«Куньлунь», как зеркало нашего хоккея. Кривое и беспощадноеПочему созданный наспех китайский клуб с ходу оказался твердым постояльцем в зоне плей-офф.«Куньлунь» обыграл «Сибирь»«Куньлунь» дома взял верх над «Сибирью» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Александр Андриевский: В матче с «Авангардом» беззубо сыграли в атакеГлавный тренер «Адмирал» Александр Андриевский прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».Владимир Семенов: С «Адмиралом» сыграли терпеливо, грамотноСтарший тренер «Авангарда» Владимир Семенов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».Александр Пережогин: Мне нравится забивать, поэтому я очень радуюсь, когда это получаетсяНападающий «Авангарда» Александр Пережогин поделился эмоциями после волевой победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.Мисхат Фахрутдинов: Победа нам нужна была любой ценойГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».«Авангард» хотел вернуть Червенку и Эрата«Авангард» вел переговоры о возвращении чешских нападающих Романа Червенки и Мартина Эрата, однако их не отпустили клубы, сообщает «Чемпионат».Павел Порядин: При Назарове мы стали играть в более агрессивный хоккейНападающий «Нефтехимика» Павел Порядин рассказал, что изменилось в игре команды с приходом на пост главного тренера Андрея Назарова.Голы Лемтюгова и Пережогина принесли победу «Авангарду» над «Адмиралом»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.«Амур» дома переиграл новокузнецкий «Металлург»Хоккеисты хабаровского «Амура» на домашней арене переиграли новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.Геннадий Столяров: Нам сейчас любой ценой нужны победыКапитан «Нефтехимика» Геннадий Столяров поделился впечатлениями от победы над «Ладой».ЦСКА расторг контракт с Бадом ХоллоуэемМосковский ЦСКА расторг контракт с канадским форвардом Бадом Холлоуэем, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛ«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛЛига объявила о новом формате Матча звезд КХЛ. Обозреватель «Советского спорта» называет пять фишек, которые украсили бы этот праздник.

Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение