«Манчестер Сити» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря дублю Яя Туре

«Кристал Пэлас» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 12-м туре чемпионата Англии.

Счет на 39-й минуте открыл полузащитник гостей Яя Туре. На 66-й минуте Коннор Уикхэм восстановил равенство, но в концовке Туре принес победу своему клубу.

«Манчестер Сити» вышел на второе место с 27 очками. Столько же в активе «Ливерпуля», но он первый по дополнительным показателям. Опередить их может «Челси», если в воскресенье обыграет «Мидлсбро».

«Кристал Пэлас» с 11 баллами -на 16-й строчке.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы 26 ноября сыграет на выезде с «Бернли», а лондонский клуб в тот же день встретится в гостях с «Суонси».