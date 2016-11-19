«Манчестер Сити» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря дублю Яя Туре
«Кристал Пэлас» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 12-м туре чемпионата Англии.
Счет на 39-й минуте открыл полузащитник гостей Яя Туре. На 66-й минуте Коннор Уикхэм восстановил равенство, но в концовке Туре принес победу своему клубу.
«Манчестер Сити» вышел на второе место с 27 очками. Столько же в активе «Ливерпуля», но он первый по дополнительным показателям. Опередить их может «Челси», если в воскресенье обыграет «Мидлсбро».
«Кристал Пэлас» с 11 баллами -на 16-й строчке.
В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы 26 ноября сыграет на выезде с «Бернли», а лондонский клуб в тот же день встретится в гостях с «Суонси».
Матч
Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 1:2 (0:1)
Голы
Туре 39 (0:1). Уикхэм 66 (1:1). Туре 83 (1:2).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Сако, 86), Уорд, Данн, Томкинс, МакАртур, Панчон, Таунсенд (Уикхэм, 46), Заха, Кабай, Бентеке К. (Ли Чун Юн, 81)
Манчестер Сити: Браво, Компани (Сабалета, 37), Коларов, Отаменди, Санья, Туре, Нолито (Силва, 67), Стерлинг, де Брюйне, Фернандиньо, Агуэро (Фернандо, 86)
Предупреждения:
Уикхэм, 78 - Отаменди, 56; Нолито, 62
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
19 ноября 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция