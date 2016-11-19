Алексей Миранчук: Ничья с «Оренбургом» – обидная
Полузащитник
«Локомотива» Алексей Миранчук отметил тяжелые условия, в которых проходила
встреча 14-го тура РФПЛ против «Оренбурга».
– Игра проходила в тяжелых условиях, – приводит слова Миранчука официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – «Оренбург» здорово играет в обороне, так что хорошо, что забили гол уже в первом тайме. Хотели победить, но не смогли удержать счет. Обидная ничья.
– Можно назвать этот
результат положительным?
– Не могу так сказать. Сейчас на счету каждая победа. Плохо, что не удалось выиграть. С другой стороны, одно очко набрали.
Напомним, «Локомотив» повел в первом тайме после точного удара Алана Касаева. «Оренбург» отыгрался на 59-й минуте благодаря голу Павла Нехайчика.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Оренбург - Локомотив - 1:1 (0:1)
Голы
Касаев 25 (0:1). Нехайчик 59 (1:1).
Состав
Оренбург: Гутор, Андреев, Кацалапов, Ойеволе, Полуяхтов, Георгиев (Делькин, 57), Коронов (Ефремов, 78), Афонин, Бреев, Воробьёв (Померко, 89), Нехайчик
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Янбаев, Шишкин, Чорлука, Михалик, Фернандеш, Миранчук (Самедов, 78), Касаев (Коломейцев, 65), Денисов И., Майкон
Предупреждения:
Андреев, 86 - Миранчук, 69; Майкон, 89
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция