Алексей Миранчук: Ничья с «Оренбургом» – обидная

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметил тяжелые условия, в которых проходила встреча 14-го тура РФПЛ против «Оренбурга».

– Игра проходила в тяжелых условиях, – приводит слова Миранчука официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – «Оренбург» здорово играет в обороне, так что хорошо, что забили гол уже в первом тайме. Хотели победить, но не смогли удержать счет. Обидная ничья.

– Можно назвать этот результат положительным?

– Не могу так сказать. Сейчас на счету каждая победа. Плохо, что не удалось выиграть. С другой стороны, одно очко набрали.

Напомним, «Локомотив» повел в первом тайме после точного удара Алана Касаева. «Оренбург» отыгрался на 59-й минуте благодаря голу Павла Нехайчика.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча