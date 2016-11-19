«Ливерпуль» сыграл вничью с «Саутгемптоном» и остался лидером чемпионата Англии

читайте также

«Лестер» уступил «Уотфорду» Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Уотфорда».

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Кристал Пэлас» благодаря дублю Яя Туре «Кристал Пэлас» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 12-м туре чемпионата Англии.

Когда Венгер смеется последним. Как «Арсенал» ушел от поражения в матче с «МЮ» «Арсенал» сумел уйти от поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», отыгравшись в самой концовке встречи.

«У «Арсенала» не было никаких шансов». Моуринью и Венгер – о матче Представители «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» ответили на вопросы журналистов после окончания матча 12-го тура АПЛ.

«Арсенал» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «МЮ» В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью «Арсеналом». Итоговый счет матча – 1:1.

АПЛ. 12-й тур. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью, «Саутгемптон» - «Ливерпуль» и другие матчи Результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» - 1:1. Как это было В субботу в матче 12-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» из Лондона.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которые сегодня встретятся в 12-м туре чемпионата Англии.

Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле» Форвард красно-белых Квинси Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает британский портал Liverpool Echo.

Супервыходные в Европе. Что смотреть в уик-энд «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных в Европе, которые нельзя пропустить.

Руни поскользнулся на бутылке и получил травму, находясь в сборной Англии Стали известны некоторые подробности скандальной истории с участием форварда сборной Англии Уэйна Руни. Выяснилось, что он травмировался при необычных обстоятельствах.

Жозе Моуринью: Руни готов сыграть с «Арсеналом» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с нападающим Уэйном Руни. Он отметил, что скандальная ситуация в сборной Англии не повлияла на готовность футболиста принять участие в ближайшем матче против «Арсенала» в чемпионате Англии.

Конте – лучший тренер АПЛ по итогам октября, Азар – лучший футболист (фото) Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

ВИДЕО ДНЯ: Фабрегас «протроллил» Агуэро, забив гол с «мертвого» угла Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в рамках рекламы своих новых бутс от компании Puma решил подшутить над форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Арсен Венгер: Пьянка Руни? Каждый футболист должен думать о последствиях Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

Ничья Карлсена и Карякина, поражение «молодежки» в Канаде и $700 млн за АПЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

«Реал» готов предложить «Арсеналу» 25 млн фунтов за Рэмзи Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом готовят предложение лондонскому «Арсеналу» по покупке валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает The Sun.

Китайская компания купила права на трансляции матчей АПЛ за 700 млн долларов Английская премьер-лига продала права на трансляции матчей Китайской компании за 700 миллионов долларов, сообщает Associated Press.

Кристоф Дюгарри: Ибрагимович не является великим футболистом Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал о своем отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу.