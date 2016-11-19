«Ливерпуль» сыграл вничью с «Саутгемптоном» и остался лидером чемпионата Англии
Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
Гости не использовали несколько возможностей открыть счет. В частности, Фирмино из выгодной позиции не попал в ближний угол, а Клайн головой пробил рядом со штангой. «Ливерпуль» набрал 27 очков и остается лидером чемпионата Англии. Вторым идет «Челси» - 25 очков и игра в запасе. У «Саутгемптона» 14 очков и десятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Саутгемптон - Ливерпуль - 0:0
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Бертран, Фонте, ван Дейк, Хёйбьерг (Рид, 78), Буфал (Лонг, 66), Дэвис, Ромеу, Рэдмонд, Остин (Родригес, 75)
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Мане (Ориги, 90), Милнер, Вейналдум, Джан (Старридж, 78), Коутиньо, Фирмино
Предупреждения:
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
19 ноября 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция