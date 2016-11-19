«Зенит»-м проиграл «Крыльям Советов»-м и потерпел второе поражение подряд

«Зенит»-м в матче 14-го тура молодежного первенства на своем поле уступил сверстникам из Самары со счетом 0:1.

Единственный мяч на 24-й минуте забил Егор Голенков. Нападающий сине-бело-голубых Станислав Крапухин на 60-й минуте не реализовал пенальти.

За команду Игоря Симутенкова дебютировал Даниил Лесовой. Он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Напомним, следующий матч молодежка «Зенита» проведет 25 ноября на выезде против «Краснодара»-м, молодежный состав «Крыльев Советов» в тот же день примет «Томь»-м.

После этого матча петербуржцы с 26 очками идут на четвертом месте в первенстве молодежных команд, самарцы с 14 очками занимают 12-е место.