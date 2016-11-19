«Зенит»-м проиграл «Крыльям Советов»-м и потерпел второе поражение подряд
«Зенит»-м в матче
14-го тура молодежного первенства на своем поле уступил сверстникам из Самары
со счетом 0:1.
Единственный мяч на 24-й минуте забил Егор Голенков. Нападающий
сине-бело-голубых Станислав Крапухин на 60-й минуте не реализовал пенальти.
За команду Игоря Симутенкова дебютировал Даниил Лесовой. Он
вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Напомним, следующий матч молодежка «Зенита» проведет 25
ноября на выезде против «Краснодара»-м, молодежный состав «Крыльев Советов» в
тот же день примет «Томь»-м.
После этого матча петербуржцы с 26 очками идут на четвертом месте в первенстве молодежных команд, самарцы с 14 очками занимают 12-е место.
Матч
Зенит (мол) - Крылья Советов (мол) - 0:1 (0:1)
Голы
Голенков 24 (0:1).
Состав
Зенит (мол): Обухов, Бугриев, Котов, Шалимов, Пенчиков, Макеев (Козлов, 69), Плетнев (Некрасов, 65), Кириллов (Денисов, 84), Запрягаев, Лисовой, Крапухин
Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Лозовик, Столяров, Захарян (Афиногентов, 90), Набатов (Ермолаев, 68), Кирица, Дмитрюк, Киселёв, Голенков
Предупреждения:
Судья:
Сергей Чебан (Россия)
Место и дата
19 ноября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция