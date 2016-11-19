«Кубань» и «Тамбов» разошлись миром
Матч 23-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Тамбовом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Тамбов» набрал 29 очков и занимает 11-е место. У «Кубани» на
очко меньше, команда идет 13-й.
ФНЛ
23-й тур
Матч
Состав
Кубань: Помазан, Зотов (Марков, 81), Бугаев (Щадин, 85), Смирнов, Бендзь, Якуба, Хубулов, Маляров, Гай, Гогниев, Обухов (Ильин, 59)
Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Чернышов (Запрудских, 84), Трусевич, Зяблов (Сорокин, 63), Шабанов, Столяренко, Поярков, Дорожкин (Алумона, 67), Часовских (Дутов, 87)
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
19 ноября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция
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