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Павел Врба: Мы так и не научились играть против хорошо организованной обороны

Махмуд Нурмагомедов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Уфой» в 14-м туре чемпионата России (0:1).

- Исход матча решил один момент, который был у уфимцев.  Они использовали его и наказали нас. В атакующих действиях нам не хватало решительности в штрафной, где Бериша мог забить. Поэтому исход матча решил один голевой момент, который привел к голу.

- «Анжи» играл с «Зенитом» намного сильней, а сегодня не было той игры. У игроков что, нет мотивации?
- Я не могу сказать, что наши игроки не хотели играть или бороться за мяч. К сожалению, мы не научились играть против организованной обороны. А соперник сегодня играл очень дисциплинированно. Последние результаты «Уфы» говорят, что это очень хорошая команда.

- Почему Боли не попадает в стартовый состав? Выходит Будковский а от него пользы мало. В чем причина?
Сегодня первый матч, который Будковский не играл с первых минут. Есть конкуренция.  Будковский, Боли или Обертан и Бериша: идет конкуренция между иностранными игроками. Мы сегодня решили, что будут играть те, кто вышел с первых минут, - сказал Врба. 

Матч

Анжи - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Ванек 63 (0:1).

Состав

Анжи: Беленов, Мусалов, Тигиев, Гасанов, Паршивлюк (Яковлев, 70), Лазич, Ямбере (Боли, 88), Маевский, Иличевич (Будковский, 69), Бериша, Обертан

Уфа: Лунев, Никитин, Аликин, Сухов, Васин, Безденежных, Обляков (Марсиньо, 82), Стоцкий, Ванек, Игбун, Сысуев (Кротов, 77)

Предупреждения:

Яковлев, 89 - Сухов, 73; Обляков, 79; Безденежных, 81

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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