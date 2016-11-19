Павел Врба: Мы так и не научились играть против хорошо организованной обороны
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тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Уфой» в 14-м туре
чемпионата России (0:1).
- Исход матча решил один момент,
который был у уфимцев. Они использовали
его и наказали нас. В атакующих действиях нам не хватало решительности в
штрафной, где Бериша мог забить. Поэтому исход матча решил один голевой момент,
который привел к голу.
- «Анжи» играл с «Зенитом»
намного сильней, а сегодня не было той игры. У игроков что, нет мотивации?
- Я не могу сказать, что наши игроки не хотели играть или бороться за мяч. К сожалению, мы не научились играть против организованной обороны. А соперник сегодня играл очень дисциплинированн
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Почему Боли не попадает в стартовый состав? Выходит Будковский а от него пользы
мало. В чем причина?
- Сегодня первый матч, который Будковский не играл с первых минут. Есть конкуренция. Будковский, Боли или Обертан и Бериша: идет конкуренция между иностранными игроками. Мы сегодня решили, что будут играть те, кто вышел с первых минут, - сказал Врба.
Матч
Голы
Ванек 63 (0:1).
Состав
Анжи: Беленов, Мусалов, Тигиев, Гасанов, Паршивлюк (Яковлев, 70), Лазич, Ямбере (Боли, 88), Маевский, Иличевич (Будковский, 69), Бериша, Обертан
Уфа: Лунев, Никитин, Аликин, Сухов, Васин, Безденежных, Обляков (Марсиньо, 82), Стоцкий, Ванек, Игбун, Сысуев (Кротов, 77)
Предупреждения:
Яковлев, 89 - Сухов, 73; Обляков, 79; Безденежных, 81
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция