Павел Врба: Мы так и не научились играть против хорошо организованной обороны

Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Уфой» в 14-м туре чемпионата России (0:1).

- Исход матча решил один момент, который был у уфимцев. Они использовали его и наказали нас. В атакующих действиях нам не хватало решительности в штрафной, где Бериша мог забить. Поэтому исход матча решил один голевой момент, который привел к голу.

- «Анжи» играл с «Зенитом» намного сильней, а сегодня не было той игры. У игроков что, нет мотивации?

- Я не могу сказать, что наши игроки не хотели играть или бороться за мяч. К сожалению, мы не научились играть против организованной обороны. А соперник сегодня играл очень дисциплинированн о. Последние результаты «Уфы» говорят, что это очень хорошая команда.

- Почему Боли не попадает в стартовый состав? Выходит Будковский а от него пользы мало. В чем причина?

- Сегодня первый матч, который Будковский не играл с первых минут. Есть конкуренция. Будковский, Боли или Обертан и Бериша: идет конкуренция между иностранными игроками. Мы сегодня решили, что будут играть те, кто вышел с первых минут, - сказал Врба.