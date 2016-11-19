«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в своем заключительном матче в ЛЧ в нынешнем сезоне

«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Дьора» (25:32) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вице-чемпионы России досрочно лишились шансов на выход в основной этап, и даже победа в Венгрии не помогла бы команде покинуть четвертое место в группе С.

Самой результативной в составе российского клуба стала левая полусредняя Александрина Кабрал Барбоса. На счету испанской левой полусредней пять голов.

Теперь «Ростов-Дон» продолжит выступление в еврокубках в Кубке ЕГФ.

Лига чемпионов

Женщины

Групповой этап

Группа C

6-й тур

«Дьор» (Венгрия) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 32:25 (15:12)

«Ростов-Дон»: Басараб, Лунде, Мехдиева; Кабрал Барбоса (5), Борщенко (4), Макеева (4), Манагарова (4), Вяхирева (3), Черноиваненко (2), Дембеле (1), Григель (1), Петрова (1), Сливинская.