Виктор Гончаренко: Парадокс в том, что все победы мы одержали на выезде
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тренер «Уфы» Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча с «Анжи» в 14-м
туре чемпионата России (1:0).
- Несмотря на то, что поле было достаточно тяжелым, качество игры было довольно таки неплохим, и думаю, что мы одержали заслуженную победу. Мы забили гол, и было еще несколько предпосылок забить еще. Парадокс в том, что все победы мы одержали на выезде, и теперь будем делать все возможное, чтобы выиграть дома, - сказал Гончаренко.
Матч
Голы
Ванек 63 (0:1).
Состав
Анжи: Беленов, Мусалов, Тигиев, Гасанов, Паршивлюк (Яковлев, 70), Лазич, Ямбере (Боли, 88), Маевский, Иличевич (Будковский, 69), Бериша, Обертан
Уфа: Лунев, Никитин, Аликин, Сухов, Васин, Безденежных, Обляков (Марсиньо, 82), Стоцкий, Ванек, Игбун, Сысуев (Кротов, 77)
Предупреждения:
Яковлев, 89 - Сухов, 73; Обляков, 79; Безденежных, 81
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция