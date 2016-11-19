«Динамо» и «Шахтер» одержали победы в чемпионате Украины
Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины. Очередные победы
одержали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
«Динамо» дома обыграла «Сталь» из Каменского со счетом 2:1. В составе
киевлян отличились Евгений Хачериди и Евгений Макаренко, у «Стали» забил
Комвалиус. «Шахтер» с аналогичным счетом обыграл «Карпаты» благодаря голам Дарио
Срны и Факундо Феррейры, у «Карпат»
отличился Павел Ксенз, который был удален на 46-й минуте.
«Шахтер» лидирует в чемпионате, имея в активе 41 очко. У «Динамо»
33 очка и второе место.
УПЛ
15-й тур
Матч
Голы
Срна 10 (1:0). Ксьонз 19 (1:1 - пен.). Феррейра 77 (2:1).
Состав
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Ракицкий, Кучер, Марлос, Степаненко (Малышев, 13), Бернард (Дентиньо, 65), Коваленко (Тайсон, 65), Фред, Феррейра
Карпаты: Пидкивка, Кравец, Зубейко, Костевич (Грисьо, 80), Мирошниченко, Лобай, Вербный, Ксьонз, Клёц (Чачуа, 78), Худобяк (Кадымян, 89), Густаво
Незабитые пенальти
Срна (Шахтер), 45
Предупреждения:
Малышев, 16; Пятов, 18; Бернард, 42; Срна, 65 - Ксьонз, 39; Зубейко, 59
Удаления:
нет - Ксьонз, 46
Судья:
Сергей Бойко (Украина)
Место и дата
19 ноября 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Хачериди 18 (1:0). Макаренко 50 (2:0). Комвалиус 56 (2:1).
Состав
Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Сидорчук (Ориховский, 69), Гармаш, Макаренко, Цыганков (Громов, 76), Рыбалка, Морозюк, Беседин (Мораеш, 81), Ярмоленко
Сталь: Панькив, Ищенко, Воронин, Пашаев, Стаменкович, Малакян Э. (Карикари, 84), Мысык (Дансо, 78), Каленчук, Малакян Г., Задерака (Кузык, 56), Комвалиус
Предупреждения:
Вида, 33; Рыбалка, 55; Гармаш, 68 - Мысык, 60
Судья:
Александр Головков (Украина)
Место и дата
19 ноября 18:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция