«Динамо» и «Шахтер» одержали победы в чемпионате Украины

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины. Очередные победы одержали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

«Динамо» дома обыграла «Сталь» из Каменского со счетом 2:1. В составе киевлян отличились Евгений Хачериди и Евгений Макаренко, у «Стали» забил Комвалиус. «Шахтер» с аналогичным счетом обыграл «Карпаты» благодаря голам Дарио Срны и Факундо Феррейры, у «Карпат» отличился Павел Ксенз, который был удален на 46-й минуте.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, имея в активе 41 очко. У «Динамо» 33 очка и второе место.

УПЛ

15-й тур