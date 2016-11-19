Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Локомотив
Футбол  Динамо0 : 0Зенит-2
Футбол  Боруссия1 : 0Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
Футбол  Анжи0 : 1Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» и «Шахтер» одержали победы в чемпионате Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины. Очередные победы одержали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

«Динамо» дома обыграла «Сталь» из Каменского со счетом 2:1. В составе киевлян отличились Евгений Хачериди и Евгений Макаренко, у «Стали» забил Комвалиус. «Шахтер» с аналогичным счетом обыграл «Карпаты» благодаря голам Дарио Срны и Факундо Феррейры,  у «Карпат» отличился Павел Ксенз, который был удален на 46-й минуте.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, имея в активе 41 очко. У «Динамо» 33 очка и второе место.

УПЛ

15-й тур

Матч

Шахтер - Карпаты - 2:1 (1:1)

Голы

Срна 10 (1:0). Ксьонз 19 (1:1 - пен.). Феррейра 77 (2:1).

Состав

Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Ракицкий, Кучер, Марлос, Степаненко (Малышев, 13), Бернард (Дентиньо, 65), Коваленко (Тайсон, 65), Фред, Феррейра

Карпаты: Пидкивка, Кравец, Зубейко, Костевич (Грисьо, 80), Мирошниченко, Лобай, Вербный, Ксьонз, Клёц (Чачуа, 78), Худобяк (Кадымян, 89), Густаво

Незабитые пенальти

Срна (Шахтер), 45

Предупреждения:

Малышев, 16; Пятов, 18; Бернард, 42; Срна, 65 - Ксьонз, 39; Зубейко, 59

Удаления:

нет - Ксьонз, 46

Судья:

Сергей Бойко (Украина)

Место и дата

19 ноября 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо К - Сталь - 2:1 (1:0)

Голы

Хачериди 18 (1:0). Макаренко 50 (2:0). Комвалиус 56 (2:1).

Состав

Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Сидорчук (Ориховский, 69), Гармаш, Макаренко, Цыганков (Громов, 76), Рыбалка, Морозюк, Беседин (Мораеш, 81), Ярмоленко

Сталь: Панькив, Ищенко, Воронин, Пашаев, Стаменкович, Малакян Э. (Карикари, 84), Мысык (Дансо, 78), Каленчук, Малакян Г., Задерака (Кузык, 56), Комвалиус

Предупреждения:

Вида, 33; Рыбалка, 55; Гармаш, 68 - Мысык, 60

Судья:

Александр Головков (Украина)

Место и дата

19 ноября 18:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УПЛ. 15-й тур. «Динамо» обыграло «Сталь», «Шахтер» выиграл у «Карпат» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата Украины.Кучук был замечен на базе киевского «Динамо»Известный белорусский тренер Леонид Кучук посетил базу киевского «Динамо». Об этом сообщают украинские СМИ.«Бешикташ» интересуется защитником «Шахтера» РакицкимИнтерес к защитнику донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярославу Ракицкому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.Мирча Луческу: Возвращение к системе «весна-осень»? Нужно хорошо подуматьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о возможном возвращении российского футбола на систему «весна-осень».Вида извинился за вождение в нетрезвом состоянииЗащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида извинился за свое поведение. Ранее он был оштрафован за вождение в нетрезвом состоянии в Киеве, а также был лишен водительских прав.Агент Милевского: Киевское «Динамо» действительно задолжало Артему более миллиона долларовАгент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков подтвердил информацию о том, что его клиент требует у киевского «Динамо» погасить задолженность по зарплате. Он отметил, что футболист уже обратился в соответствующие инстанции.Милевский хочет отсудить у киевского «Динамо» 1,4 млн долларовЭкс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, выступающий за «Тосно», намерен добиться выплаты 1,4 миллиона долларов долга по зарплате от своего бывшего клуба, сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники в ФФУ.Олег Кононов: Если поступит предложение из Украины, то мне будет интересноБывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что рассмотрел бы предложения от украинских клубов.Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой внесен в заявку «Зенита»Бывший нападающий «Динамо» Киев Даниил Лесовой внесен в заявку «Зенита» на сезон 2016/17.Воспитанник киевского «Динамо» Лисовой принял российское гражданствоФорвард молодежной команды киевского «Динамо» Даниил Лисовой принял российское гражданство.Игорь и Григорий Суркисы получили повестки на допрос в антикоррупционное бюро УкраиныПрезидент киевского «Динамо» Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис вызваны на допрос. Они получили повестки от Национального антикоррупционного бюро Украины.Георгий Деметрадзе: Лобановского боялись, но все его уважали. Таких сейчас нетБывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал о своем отношении к знаменитому тренеру киевлян Валерию Лобановскому, с которым он работал, выступая в за украинский клуб.Георгий Деметрадзе: Защитник «Рубина» Кверквелия подошел бы киевскому «Динамо»Бывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал, кто из грузинских игроков подошел бы киевскому «Динамо». Он назвал защитника «Рубина» Соломона Кверквелию.С «Днепра» снимут еще девять очков, команда опустится на последнее место в УПЛС «Днепра» в чемпионате Украины снимут девять очков. Об этом сообщают украинские СМИ.Шовковский намерен завершить карьеру в конце 2016 годаГолкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский планирует завершить карьеру в декабре нынешнего года. Именно тогда истекает его контракт.Защитник киевского «Динамо» Вида лишен водительских прав за нетрезвое вождениеЗащитник «Динамо» (Киев) и сборной Хорватии Домагой Вида был уличен в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. К нему были применены санкции.Селезнев встретился с Коломойским и попросил вернуть его в «Днепр»Экс-нападающий «Кубани» Евгений Селезнев, который сейчас выступает за донецкий «Шахтер», хотел бы вернуться в «Днепр». Об этом сообщают украинские СМИ.УПЛ. 14-й тур. «Днепр» уступил «Динамо», «Александрия» - «Шахтеру» и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Украины.«Шахтер» обыграл «Александрию»Матч 14-го тура чемпионат Украины между «Александрией» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шахтера».Киевское «Динамо» обыграло «Днепр»Матч 14-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и киевским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение