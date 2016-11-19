«Барселона» без Месси и Суареса не смогла обыграть в большинстве «Малагу»

«Барселона» и «Малага» сыграли вничью (0:0) в матче 12-го тура примеры на «Камп Ноу».

У хозяев в этом матче отсутствовали форварды Лионель Месси и Луис Суарес. Их заменили Пако Алькасер и Арда Туран.

В итоге «Барселона» не смогла забить «Малаге», которая заканчивала игру вдевятером.

На 68-й минуте был удален защитник Диего Льоренте, а на 90-й минуте – полузащитник Хуан Карлос Перес.

Таким образом, «Барселона» осталась на втором месте. И в случае сегодняшней победы над «Атлетико» «Реал» увеличит отрыв от каталонцев на четыре очка.

В 13-м туре 27 ноября «Барселона» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад».

Примера

12-й тур