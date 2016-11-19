«Барселона» без Месси и Суареса не смогла обыграть в большинстве «Малагу»
«Барселона» и «Малага»
сыграли вничью (0:0) в матче 12-го тура примеры на «Камп Ноу».
У хозяев в этом матче отсутствовали форварды Лионель Месси и Луис Суарес. Их заменили Пако Алькасер и Арда Туран.
В итоге «Барселона» не смогла забить «Малаге», которая заканчивала игру вдевятером.
На 68-й минуте был удален защитник Диего Льоренте, а на 90-й минуте – полузащитник Хуан Карлос Перес.
Таким образом, «Барселона» осталась на втором месте. И в случае сегодняшней победы над «Атлетико» «Реал» увеличит отрыв от каталонцев на четыре очка.
В 13-м туре 27 ноября «Барселона» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад».
Примера
12-й тур
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Альба, 62), Суарес Д. (Гомеш, 68), Рафинья (Ракитич, 77), Роберто, Бускетс, Туран, Маскерано, Алькасер, Неймар
Малага: Камени, Торрес, Вильянуэва, Рикка, Росалес, Льоренте, Карлос, Форналс (Дуда, 90), Хуанпи, Онтиверос (J. Muñóz, 69), Рамирес (Эн-Насири, 81)
Предупреждения:
нет - Рикка, 22; Онтиверос, 62
Удаления:
нет - Льоренте, 68; Карлос, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
19 ноября 18:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция