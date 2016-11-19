Илья Воробьев: Спасибо Самсонову за то, что держал нас в игре

После победы над «Спартаком» главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев похвалил своего вратаря и рассказал о лучшем бомбардире команды и лиги Сергее Мозякине

- Первый период провели из рук вон плохо, в перерыве поговорили, и жизнь наладилась. Спасибо Илье Самсонову – держал нас в игре.

- Вас удивил Мозякин, который в Парке легенд, где расположен Музей российской хоккейной славы, сделал хет-трик?

- Меня Мозякин удивлял еще с мытищинского «Химика», где мы вместе играли полсезона. А Музей славы… Вы намекаете на то, что его туда надо принять? Рано. Он еще не все сказал на льду.