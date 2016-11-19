Илья Воробьев: Спасибо Самсонову за то, что держал нас в игре
После победы над «Спартаком» главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев похвалил своего вратаря и рассказал о лучшем бомбардире команды и лиги Сергее Мозякине
- Первый период провели из рук вон плохо, в перерыве поговорили, и жизнь наладилась. Спасибо Илье Самсонову – держал нас в игре.
- Вас удивил Мозякин, который в Парке легенд, где расположен Музей российской хоккейной славы, сделал хет-трик?
- Меня Мозякин удивлял еще с мытищинского «Химика», где мы вместе играли полсезона. А Музей славы… Вы намекаете на то, что его туда надо принять? Рано. Он еще не все сказал на льду.
Матч
Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
Голы:
Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).
Место и дата
19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция