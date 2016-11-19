Алексей Ярушкин: Все закономерно – победил сильнейший
После поражения от «Магнитки» (1:5) исполняющий обязанностей главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин был немногословен.
- По броскам и моментам победы не присуждаются, да, много бросали, но забить ничего не смогли, ничего не смогли отжать. Победил тот, кто сильнее. Все закономерно.
- Надолго выбыл Глазачев?
- Скорого выздоровления ждать не стоит.
Матч
Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
Голы:
Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).
Место и дата
19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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