Сборная России по керлингу выиграла первый матч чемпионата Европы
Женская сборная
России одержала победу в своем стартовом матче на чемпионате Европы в Брэхэде
(Шотландия).
В первом туре команда Виктории Моисеевой нанесла поражение Швейцарии со счетом 9:8.
Напомним, женская сборная России является действующим чемпионом Европы, при этом в прошлом году Россию представляла команда Анны Сидоровой.
В воскресенье женская сборная России сыграет с Данией и Швецией.
Брэхэд (Шотландия)
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
1-й тур
Россия – Швейцария –
9:8
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