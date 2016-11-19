Голы Ди Марии и Хесе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»
Матч 13-го тура между «ПСЖ»
и «Нантом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».
Первы мяч забил
Анхель Ди Мария. В концовке Хесе Родригес отличился с пенальти. «ПСЖ» набрал 29 очков и пока идет вторым в турнирной таблице.
Столько же у «Монако» и «Ниццы», которая имеет матч в запасе. «Нант» занимает
16-е место – 12 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
Матч
Голы
Ди Мария 13 (1:0). Хесе 89 (2:0 - пен.).
Состав
ПСЖ: Трапп, Орье, Кимпембе, Тиаго Силва, Максвелл, Мотта, Ди Мария (Бен Арфа, 37), Вератти, Матюиди, Лукас (Хесе, 73), Огюстен (Пасторе, 82)
Нант: Риу, Карлос, Лима, Вискаррондо, Джиджи, Дюбуа, Томассон (Туре, 85), Илоки (Моимбе, 75), Жийе, Степински (Аристегуэте, 68), Бамму
Предупреждения:
нет - Томассон, 67
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
19 ноября 19:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция