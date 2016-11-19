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Голы Ди Марии и Хесе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура между «ПСЖ» и «Нантом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».

Первы мяч забил Анхель Ди Мария. В концовке Хесе Родригес отличился с пенальти. «ПСЖ» набрал 29 очков и пока идет вторым в турнирной таблице. Столько же у «Монако» и «Ниццы», которая имеет матч в запасе. «Нант» занимает 16-е место – 12 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

Матч

ПСЖ - Нант - 2:0 (1:0)

Голы

Ди Мария 13 (1:0). Хесе 89 (2:0 - пен.).

Состав

ПСЖ: Трапп, Орье, Кимпембе, Тиаго Силва, Максвелл, Мотта, Ди Мария (Бен Арфа, 37), Вератти, Матюиди, Лукас (Хесе, 73), Огюстен (Пасторе, 82)

Нант: Риу, Карлос, Лима, Вискаррондо, Джиджи, Дюбуа, Томассон (Туре, 85), Илоки (Моимбе, 75), Жийе, Степински (Аристегуэте, 68), Бамму

Предупреждения:

нет - Томассон, 67

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

19 ноября 19:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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