Маррэй обыграл Раонича и вышел в финал Итогового турнира АТР
Энди МаррейИсточник: Reuters
Полуфинальный матч Итогового турнира АТР в одиночном разряде
между британцем Энди Маррэем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой
британского теннисиста. Итоговый счет матча – 5:7, 7:6 (5), 7:6 (9) в пользу
Маррэя.
Матч продолжался три часа и 38 минут. Раонич превзошел британца по эйсам (10:7), оба соперника совершили по шесть двойных ошибок. В финале Маррэй сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Кеи Нисикори (Япония).
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Раонич М. (Канада) - 5:7, 7:6, 7:6
Место и дата
19 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически