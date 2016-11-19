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Хосеп Гвардиола: Очень рад за Яя Туре, он хороший парень

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в 12-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

Оба мяча «Сити» забил полузащитник Яя Туре. Ивуариец сыграл впервые в сезоне. До этого он не выступал, так как Гвардиола требовал извинений за слова агента Туре Дмитрия Селюка. Туре извинился, и сегодня впервые вышел на поле.

«Я очень рад за Яя Туре, он хороший парень. У него сейчас идеальный вес, а его мастерство не подвергается сомнениям. Это качественный игрок, который может сыграть на нескольких позициях. Я рад за него и его семью. Последние два месяца он вел себя идеально. Партнеры по команде любят его. Он будет среди тех, поможет нам делать ротацию в этом сезоне.

Я знаю, как тяжело добыть победу на стадионе «Кристал Пэлас». Я все еще адаптируюсь к премьер-лиге. Здесь много интенсивных матчей, но команды, которые играют здесь, показывают футбол высокого качества.

«Пэлас» играли хорошо, мы же не сыграли идеальный матч, не играли так, как мы хотели был. Но нам удалось приспособиться к игре соперника и сыграть так, как нужно было в этом матча», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Матч

Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 1:2 (0:1)

Голы

Туре 39 (0:1). Уикхэм 66 (1:1). Туре 83 (1:2).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Сако, 86), Уорд, Данн, Томкинс, МакАртур, Панчон, Таунсенд (Уикхэм, 46), Заха, Кабай, Бентеке К. (Ли Чун Юн, 81)

Манчестер Сити: Браво, Компани (Сабалета, 37), Коларов, Отаменди, Санья, Туре, Нолито (Силва, 67), Стерлинг, де Брюйне, Фернандиньо, Агуэро (Фернандо, 86)

Предупреждения:

Уикхэм, 78 - Отаменди, 56; Нолито, 62

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

19 ноября 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

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