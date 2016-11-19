Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский состав, у «Зенита» он сильнее

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о лидерах РФПЛ.

- Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенита» он сильнее. Но, думаю, красно-белые будут бороться за чемпионство с «Зенитом». Не питаю иллюзии, что ещё сыграю за «Зенит». Это мой любимый, родной клуб. Он очень многое сделал для меня, а я отдавал «Зениту» здоровье. Но, объективно, понимаю, что в топовый клуб РФПЛ меня не позовут, - приводит слова Аршавина интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, после 13 туров «Спартак» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Зенит» с 28 очками идет на втором месте. В 14-м туре петербуржцы сыграют с «Крыльями Советов», а москвичи встретятся с «Амкаром».

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, и с 2012 по 2015 год. За это время он сыграл 283 матча и забил в них 64 гола.