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«Медвешчак» с минимальным счетом обыграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Медвешчака».

Единственный гол в активе Эдвина Хедберга. «Медвешчак» набрал 38 очков и занимает 13-е место на Западе. У «Динамо» 29 очков и последнее, 14-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Медвешчак - Динамо Р - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Хедберг (Батлер, Паре), 10:54 (1:0).

Место и дата

19 ноября 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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