«Медвешчак» с минимальным счетом обыграл рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком»
и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Медвешчака».
Единственный гол в активе Эдвина Хедберга. «Медвешчак»
набрал 38 очков и занимает 13-е место на Западе. У «Динамо» 29 очков и
последнее, 14-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Динамо Р - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Хедберг (Батлер, Паре), 10:54 (1:0).
Место и дата
19 ноября 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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