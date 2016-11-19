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Лоренсо Мельгарехо: Матч с «Ростовом» – самый сложный в нынешнем сезоне

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо высказался о своей игровой практике в нынешнем сезоне.

– Конечно, настоящее мучение – наблюдать за играми со скамейки запасных, – сказал Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе. – Утешаешь себя мыслями о том, что скоро тренер сделает замену, и ты окажешься на поле. Знаете, инстинктивно во время поединка всегда ощущаю себя, как будто нахожусь на газоне вместе с партнерами. Хочется устремиться за мячом, открыться, отдать пас… Получается, проживаю матч полностью. Понимаю, что только упорная работа на тренировках может «открыть дорогу» в основу, поэтому выкладываюсь на занятиях по полной и жду своего шанса.

– Какая игра в нынешнем сезоне стала для вас самой сложной?
– Сразу приходит в голову матч с «Ростовом». Тогда нам действительно пришлось потрудиться. Сначала обливались горячим потом: приходилось носиться по полю, закрывать свободные зоны, чтобы «Ростов» не мог проводить контратаки. Мы пытались забить. Когда это получилось, показалось, что играть стало легче. Но на самом деле это была иллюзия! Ростовчане вскоре остались в меньшинстве и стали от этого еще более опасными. В концовке встречи мы едва не пропустили. Холодный пот выступал на лбу. Вспоминаю последние минуты того поединка… До сих пор жутко!

В нынешнем сезоне Мельгарехо выходил на поле в десяти матчах премьер-лиги и забил один гол.

В воскресенье «Спартак» сыграет с «Амкаром» в матче 14-го тура премьер-лиги. Начало игры – 17:00 (мск). 

Матч

Спартак - Амкар

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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