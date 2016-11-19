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«Наполи» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Инсинье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Наполи».

В составе неаполитанцев дубль сделал Лоренцо Инсинье. «Удинезе» ответил голом Стипе Перицы. «Наполи» набрал 24 очка и занимает четвертое место. У «Удинезе» 15 очков и 13-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

Матч

Удинезе - Наполи - 1:2 (0:0)

Голы

Инсинье Л. 47 (0:1). Инсинье Л. 57 (0:2). Перица 59 (1:2).

Состав

Удинезе: Карнезис, Ларанжейра, Видмер, Вагуэ, Фелипе, Кумс (Янкто, 75), Фофана, Агеманг-Баду, Матос (Перица, 53), Сапата (де Пауль, 81), Теро

Наполи: Рейна, Кулибали, Гулам, Хюсай, Кирикеш, Гамшик (Зелински, 72), Аллан, Диавара, Инсинье Л. (Джаккерини, 80), Кальехон, Мертенс (Эль-Каддури, 88)

Предупреждения:

Фелипе, 74 - нет

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

19 ноября 20:00, Фриули, Онлайн-трансляция

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