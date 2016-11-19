«Наполи» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Инсинье
Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Удинезе»
и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Наполи».
В составе неаполитанцев дубль сделал Лоренцо Инсинье. «Удинезе» ответил голом Стипе Перицы. «Наполи» набрал 24 очка и занимает четвертое место. У «Удинезе» 15 очков и 13-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
13-й тур
Матч
Голы
Инсинье Л. 47 (0:1). Инсинье Л. 57 (0:2). Перица 59 (1:2).
Состав
Удинезе: Карнезис, Ларанжейра, Видмер, Вагуэ, Фелипе, Кумс (Янкто, 75), Фофана, Агеманг-Баду, Матос (Перица, 53), Сапата (де Пауль, 81), Теро
Наполи: Рейна, Кулибали, Гулам, Хюсай, Кирикеш, Гамшик (Зелински, 72), Аллан, Диавара, Инсинье Л. (Джаккерини, 80), Кальехон, Мертенс (Эль-Каддури, 88)
Предупреждения:
Фелипе, 74 - нет
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
19 ноября 20:00, Фриули, Онлайн-трансляция