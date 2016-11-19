«Атлетико» – «Реал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче 12-го тура чемпионата Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом».
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Фелипе Луис, Савич, Годин, Коке, Сауль,
Габи, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марсело, Ковачич, Модрич, Иско, Роналду, Бэйл, Васкес.
Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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