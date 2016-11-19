«Слован» дома уступил минскому «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом»
и минским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу «Динамо».
В составе победителей отличились Мэтт Эллисон и Андрей Степанов. У «Слована» гол в активе Кайла Чипчуры. «Динамо» набрало 49 очков и занимает девятое место в Западной конференции. У «Слована» 39 очков и 12-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Динамо Мн - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Эллисон (Дрозд, Амброжейчик), 4:30 (0:1). Чипчура (Месарош, Новак), 11:01 (1:1). Степанов (Эллисон, Матерухин), 24:00 (1:2).
Место и дата
19 ноября 19:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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