Андрей Коновалов: Было приятно смотреть на игру «Спартака-2»

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов оценил игру команды в матче 23-го тура ФНЛ с «Соколом» (4:0) в Саратове.

– Сегодня мы показали хорошую игру и в плане качества, и в плане результата, – приводит слова Коновалова официальный сайт «Спартака». – На протяжении всего матча – и в равных составах, и в большинстве – создавали моменты, которые воплотились в голы. Так что, думаю, мы победили закономерно. Было приятно смотреть на футбол, который демонстрировали ребята. Мы искреннее радовались за них.

– Кого из футболистов вы могли бы выделить?

– Мы были командой. Игроки полностью выполнили установку. Отсюда и результат.

– У вас сегодня дебют в роли главного тренера...

– Точнее, в роли исполняющего его обязанности. Спасибо ребятам: настроение после этого дебюта хорошее.

– Каррера смотрел сегодняшний матч?

– Этот вопрос нужно задать ему. Но на домашние матчи «Спартака-2» Каррера всегда приезжает и за нашими ребятами пристально следит.

– Мелкадзе и Федчук имеют шансы в скором времени попасть в основную команду?

– Этот вопрос опять же нужно задавать главному тренеру. Но Давыдова, например, сейчас взяли. Он выступал за «Спартак-2», однако из-за травмы Зе Луиша отправился в расположение главной команды.

– Каррера требует, чтобы стиль игры «Спартака-2» соответствовал стилю главного «Спартака»?

– Все наши команды играют в активный, атакующий футбол.

Напомним, главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов пропускал игру из-за дисквалификации.