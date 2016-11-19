Андрей Коновалов: Было приятно смотреть на игру «Спартака-2»
Тренер «Спартака-2» Андрей
Коновалов оценил игру команды в матче 23-го тура ФНЛ с «Соколом» (4:0) в
Саратове.
– Сегодня мы показали хорошую игру и в плане качества, и в
плане результата, – приводит слова Коновалова официальный сайт «Спартака». – На
протяжении всего матча – и в равных составах, и в большинстве – создавали
моменты, которые воплотились в голы. Так что, думаю, мы победили закономерно.
Было приятно смотреть на футбол, который демонстрировали ребята. Мы искреннее
радовались за них.
– Кого из футболистов
вы могли бы выделить?
– Мы были командой. Игроки полностью выполнили установку. Отсюда и результат.
– У вас сегодня дебют
в роли главного тренера...
– Точнее, в роли исполняющего его обязанности. Спасибо ребятам: настроение после этого дебюта хорошее.
– Каррера смотрел
сегодняшний матч?
– Этот вопрос нужно задать ему. Но на домашние матчи «Спартака-2» Каррера всегда приезжает и за нашими ребятами пристально следит.
– Мелкадзе и Федчук
имеют шансы в скором времени попасть в основную команду?
– Этот вопрос опять же нужно задавать главному тренеру. Но Давыдова, например, сейчас взяли. Он выступал за «Спартак-2», однако из-за травмы Зе Луиша отправился в расположение главной команды.
– Каррера требует,
чтобы стиль игры «Спартака-2» соответствовал стилю главного «Спартака»?
– Все наши команды играют в активный, атакующий футбол.
Напомним, главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов пропускал игру из-за дисквалификации.
Матч
Голы
Федчук 18 (0:1). Мелкадзе 67 (0:2). Мелкадзе 74 (0:3). Федчук 80 (0:4).
Состав
Сокол: Фёдоров, Ходырев (Васянович, 65), Семёнов, Климов, Пасько, Хрущёв (Магадиев, 78), Дудолев (Домшинский, 63), Паштов (Перченок, 59), Романенко, Платика, Галыш
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Лихачёв, Шанбиев, Гулиев, Леонтьев (Полубояринов, 84), Самсонов, Мелкадзе, Бакаев (Синодзука, 79), Савичев (Пантелеев, 82), Федчук (Руденко, 86)
Предупреждения:
Дудолев, 5; Платика, 87 - Самсонов, 35; Филиппов, 90
Удаления:
Семёнов, 64 - нет
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
19 ноября 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция