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Андрей Коновалов: Было приятно смотреть на игру «Спартака-2»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Тренер «Спартака-2» Андрей Коновалов оценил игру команды в матче 23-го тура ФНЛ с «Соколом» (4:0) в Саратове.

– Сегодня мы показали хорошую игру и в плане качества, и в плане результата, – приводит слова Коновалова официальный сайт «Спартака». – На протяжении всего матча – и в равных составах, и в большинстве – создавали моменты, которые воплотились в голы. Так что, думаю, мы победили закономерно. Было приятно смотреть на футбол, который демонстрировали ребята. Мы искреннее радовались за них.

– Кого из футболистов вы могли бы выделить?
– Мы были командой. Игроки полностью выполнили установку. Отсюда и результат.

– У вас сегодня дебют в роли главного тренера...
– Точнее, в роли исполняющего его обязанности. Спасибо ребятам: настроение после этого дебюта хорошее.

– Каррера смотрел сегодняшний матч?
– Этот вопрос нужно задать ему. Но на домашние матчи «Спартака-2» Каррера всегда приезжает и за нашими ребятами пристально следит.

– Мелкадзе и Федчук имеют шансы в скором времени попасть в основную команду?
– Этот вопрос опять же нужно задавать главному тренеру. Но Давыдова, например, сейчас взяли. Он выступал за «Спартак-2», однако из-за травмы Зе Луиша отправился в расположение главной команды.

– Каррера требует, чтобы стиль игры «Спартака-2» соответствовал стилю главного «Спартака»?
– Все наши команды играют в активный, атакующий футбол.

Напомним, главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов пропускал игру из-за дисквалификации.

Матч

Сокол - Спартак-2 - 0:4 (0:1)

Голы

Федчук 18 (0:1). Мелкадзе 67 (0:2). Мелкадзе 74 (0:3). Федчук 80 (0:4).

Состав

Сокол: Фёдоров, Ходырев (Васянович, 65), Семёнов, Климов, Пасько, Хрущёв (Магадиев, 78), Дудолев (Домшинский, 63), Паштов (Перченок, 59), Романенко, Платика, Галыш

Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Лихачёв, Шанбиев, Гулиев, Леонтьев (Полубояринов, 84), Самсонов, Мелкадзе, Бакаев (Синодзука, 79), Савичев (Пантелеев, 82), Федчук (Руденко, 86)

Предупреждения:

Дудолев, 5; Платика, 87 - Самсонов, 35; Филиппов, 90

Удаления:

Семёнов, 64 - нет

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

19 ноября 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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