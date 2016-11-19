Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Вест Хэмом»
Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом»
и «Вест Хэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.
Гостей вывел вперед Майк Антонио, который ударом
головой отправил мяч в ворота. Харри Уинкс, который проводил
первый матч за «Тоттенхэм», отметил свой дебют голом. Позднее «молотобойцы»
получили право на пенальти, который реализовал Мануэль Лансини. В концовке Харри Кейн сначала восстановил равновесие, переправив мяч в ворота низом с близкого расстояния, а затем он же реализовал пенальти.
«Тоттенхэм» с 22 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» 11 очков и 17-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Тоттенхэм - Вест Хэм - 3:2 (0:1)
Голы
Антонио 24 (0:1). Уинкс 51 (1:1). Лансини 68 (1:2 - пен.). Кейн 89 (2:2). Кейн 90 (3:2 - пен.).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер (Триппьер, 89), Роуз, Эриксен, Дайер, Уинкс, Дембеле (Сон Хын Мин, 72), Ваньяма, Кейн, Янссен (Алли, 68)
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Лансини, Куяте, Антонио, Обьянг, Пайе (Нордтвейт, 85), Айю (Фернандес, 61), Сахо (Дзадза, 61)
Предупреждения:
Дембеле, 35; Уокер, 53; Роуз, 62 - Лансини, 31; Антонио, 64; Рид, 90
Удаления:
нет - Рид, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
19 ноября 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция