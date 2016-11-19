Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Вест Хэмом»

Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.

Гостей вывел вперед Майк Антонио, который ударом головой отправил мяч в ворота. Харри Уинкс, который проводил первый матч за «Тоттенхэм», отметил свой дебют голом. Позднее «молотобойцы» получили право на пенальти, который реализовал Мануэль Лансини. В концовке Харри Кейн сначала восстановил равновесие, переправив мяч в ворота низом с близкого расстояния, а затем он же реализовал пенальти.

«Тоттенхэм» с 22 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» 11 очков и 17-е место.

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12-й тур