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Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Вест Хэмом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Вест Хэмом»
Источник: Reuters

Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.

Гостей вывел вперед Майк Антонио, который ударом головой отправил мяч в ворота. Харри Уинкс, который проводил первый матч за «Тоттенхэм», отметил свой дебют голом. Позднее «молотобойцы» получили право на пенальти, который реализовал Мануэль Лансини. В концовке Харри Кейн сначала восстановил равновесие, переправив мяч в ворота низом с близкого расстояния, а затем он же реализовал пенальти.

«Тоттенхэм» с 22 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» 11 очков и 17-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

Матч

Тоттенхэм - Вест Хэм - 3:2 (0:1)

Голы

Антонио 24 (0:1). Уинкс 51 (1:1). Лансини 68 (1:2 - пен.). Кейн 89 (2:2). Кейн 90 (3:2 - пен.).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер (Триппьер, 89), Роуз, Эриксен, Дайер, Уинкс, Дембеле (Сон Хын Мин, 72), Ваньяма, Кейн, Янссен (Алли, 68)

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Лансини, Куяте, Антонио, Обьянг, Пайе (Нордтвейт, 85), Айю (Фернандес, 61), Сахо (Дзадза, 61)

Предупреждения:

Дембеле, 35; Уокер, 53; Роуз, 62 - Лансини, 31; Антонио, 64; Рид, 90

Удаления:

нет - Рид, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

19 ноября 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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