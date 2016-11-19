Гол Обамеянга принес «Боруссии» победу над «Баварией»
«Боруссия» одержала
победу над «Баварией» (1:0) в матче 11-го тура бундеслиги на стадионе «Сигнал
Идуна Парк».
Единственный гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Марио Гетце, вернувшийся в «Боруссию» из «Баварии» минувшим летом.
Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 21 очко и догнала «Кельн» и «Герту». «Бавария» осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался «РБ Лейпциг».
Бундеслига
11-й тур
Матч
Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 11 (1:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 87), Пищек, Гинтер, Шюррле (Дурм, 69), Гётце (Кастро, 77), Вайгль, Рамос, Обамеянг
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам (Рафинья, 68), Алаба, Боатенг, Алонсо (Саншеш, 74), Алькантара, Киммих (Коста, 58), Рибери, Мюллер, Левандовски
Предупреждения:
Бартра, 19; Гётце, 50; Рамос, 88 - Рибери, 88; Саншеш, 90
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча