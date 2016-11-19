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Гол Обамеянга принес «Боруссии» победу над «Баварией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Обамеянга принес «Боруссии» победу над «Баварией»
Источник: Reuters

«Боруссия» одержала победу над «Баварией» (1:0) в матче 11-го тура бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Единственный гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Марио Гетце, вернувшийся в «Боруссию» из «Баварии» минувшим летом.

Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 21 очко и догнала «Кельн» и «Герту». «Бавария» осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался «РБ Лейпциг».

Бундеслига

11-й тур

Матч

Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0)

Голы

Обамеянг 11 (1:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 87), Пищек, Гинтер, Шюррле (Дурм, 69), Гётце (Кастро, 77), Вайгль, Рамос, Обамеянг

Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам (Рафинья, 68), Алаба, Боатенг, Алонсо (Саншеш, 74), Алькантара, Киммих (Коста, 58), Рибери, Мюллер, Левандовски

Предупреждения:

Бартра, 19; Гётце, 50; Рамос, 88 - Рибери, 88; Саншеш, 90

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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