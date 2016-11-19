«Эйбар» дома обыграл «Сельту»
Матч 12-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром»
и Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эйбара».
В составе победителей единственный мяч забил Фран
Рико. В концовке матча у гостей были удалены Серхио Альварес и Уго Мальо. «Эйбар»
набрал 18 очков и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У «Сельты» 17
очков и девятое место.
Чемпионат Испании. Примера
12-й тур
Матч
Голы
Рико 10 (1:0).
Состав
Эйбар: Риесго, Лежён, Арбилья, Рамис (Гальвес, 83), Луна, Энрих, Педро Леон (Эскаланте, 71), Инуи (Пенья, 64), Рико, Гарсия Д., Гонсалес
Сельта: Бланко, Планьяс (Гуидетти, 75), Васс (Эрнандес, 53), Ронкалья, Фонтас, Гомес, Мальо, Радойя, Росси, Сенье (Систо, 67), Бонгонда
Предупреждения:
Пенья, 75; Рамис, 80 - Бонгонда, 31; Ронкалья, 86; Бланко, 87; Эрнандес, 90
Удаления:
нет - Альварес, 90
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
19 ноября 20:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция