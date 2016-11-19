«РБ Лейпциг» останется единоличным лидером чемпионата Германии по итогам 11-го тура

Сегодня «Бавария» уступила дортмундской «Боруссии» в матче 11-го тура чемпионата Германии (0:1). Это означает, что по итогам тура единоличным лидером чемпионата впервые станет новичок элитного дивизиона «РБ Лейпциг».

Напомним, что вчера «Лейпциг» на выезде обыграл «Байер» со счетом 3:2. После 11 матчей команда имеет в активе 27 очков. У «Баварии», которая идет второй, 24 очка. На третье место с 21 очком поднялась дортмундская «Боруссия».

После 11-го тура «РБ Лейпциг» гарантированно останется на первом месте, оставшиеся матчи тура не повлияют на их лидерство. Ранее команда делила первое место с «Баварией», после десятого тура у них было равное количество очков. Единоличным лидером по итогам тура в первой бундеслиге команда стала впервые в истории.