«РБ Лейпциг» останется единоличным лидером чемпионата Германии по итогам 11-го тура
Сегодня «Бавария» уступила дортмундской «Боруссии»
в матче 11-го тура чемпионата Германии (0:1). Это означает, что по итогам тура
единоличным лидером чемпионата впервые станет новичок элитного дивизиона «РБ
Лейпциг».
Напомним, что вчера «Лейпциг» на выезде обыграл «Байер»
со счетом 3:2. После 11 матчей команда имеет в активе 27 очков. У «Баварии»,
которая идет второй, 24 очка. На третье место с 21 очком поднялась дортмундская
«Боруссия».
После 11-го тура «РБ Лейпциг» гарантированно
останется на первом месте, оставшиеся матчи тура не повлияют на их лидерство.
Ранее команда делила первое место с «Баварией», после десятого тура у них было
равное количество очков. Единоличным лидером по итогам тура в первой бундеслиге
команда стала впервые в истории.