КХЛ. ЦСКА обыграл «Барыс», «Спартак» уступил «Магнитке» и другие матчи
Матч
Амур - Металлург Нк - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Бывальцев (Коларж), 24:56 (1:0). Зогорна (Куусела, Кондратьев), 59:40 (2:0).
Место и дата
19 ноября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Куньлунь Ред Стар - Сибирь - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы:
Шалунов (Санников, Артёмов), 17:49 (0:1). Поникаровский (Виклунд, Величкин), 25:12 (1:1). Ро (Виделль, Мянтюля), 38:35 (2:1 - бол.). Яласваара (Мянтюля, Ро), 39:22 (3:1 - бол.).
Место и дата
19 ноября 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
Голы:
Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).
Место и дата
19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
ЦСКА - Барыс - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Петров (Денисов), 4:13 (1:0 - бол.). Скотт (Жарков, Ермаков), 29:35 (2:0). Сен-Пьер (Боченски, Доус), 30:38 (2:1 - бол.). Скотт (Кошелев), 42:25 (3:1). Основин 58:30 (4:1). Маркелов (Савченко, Худяков), 59:16 (4:2).
Место и дата
19 ноября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
ХК Сочи - Салават Юлаев - 4:3 Б. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Майоров (Гончаров), 17:17 (0:1). Кузнецов (О'Делл), 25:21 (1:1). Умарк (Хартикайнен, Капризов), 39:15 (1:2 - бол.). Мерескин (Падакин), 42:30 (2:2). Максвелл (Фантенберг, Морозов), 46:36 (3:2). Лисин (Умарк, Хартикайнен), 59:57 (3:3).
Победный буллит:
Максвелл - 4:3.
Место и дата
19 ноября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Северсталь - Автомобилист - 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы:
Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 3:35 (1:0). Моня (Чесалин), 21:50 (1:1). Ивашов (Волков), 32:07 (1:2). Щитов (Симаков), 37:18 (1:3 - бол.). Чесалин (Тимашов, Торченюк), 52:08 (1:4). Казаковцев (Полак, Кагарлицкий), 59:32 (2:4 - бол.).
Место и дата
19 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Медвешчак - Динамо Р - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Хедберг (Батлер, Паре), 10:54 (1:0).
Место и дата
19 ноября 19:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
Матч
Слован - Динамо Мн - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Эллисон (Дрозд, Амброжейчик), 4:30 (0:1). Чипчура (Месарош, Новак), 11:01 (1:1). Степанов (Эллисон, Матерухин), 24:00 (1:2).
Место и дата
19 ноября 19:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция