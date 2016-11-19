Форвард «Зенита» Лесовой: Российская премьер-лига сильнее украинской

Нападающий «Зенита»-м Даниил Лесовой поделился мнение о поражении в матче 14-го тура первенства молодежных составов против «Крыльев Советов»-м со счетом 0:1.

- Какие впечатления от дебюта в молодежном составе «Зенита»?

- Я ожидал немного другого дебюта. Хотелось добиться сегодня победы. Что-то не получилось в командной игре, потому что вы видели, что моменты мы создавали. Не думаю, что мы сегодня играли хуже «Крыльев Советов».

- По вашему мнению, какое молодежное первенство сильнее - российское или украинское?

- Если сравнивать с украинским футболом, то это примерно тот же уровень. Единственное, что Премьер-лига в России сейчас посильнее. В целом игра с «Крыльями Советов» была интересная, - приводит слова Лесового официальный сайт клуба.

Напомним, «Зенит»-м проиграл «Крыльям Советов»-м (0:1). Единственный мяч на 24-й минуте забил Егор Голенков. Нападающий сине-бело-голубых Станислав Крапухин на 60-й минуте не реализовал пенальти. Даниил Лесовой вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В «Зенит» 18-летний футболист перешел из киевского «Динамо».

После этого матча петербуржцы с 26 очками идут на четвертом месте в первенстве молодежных команд, самарцы с 14 очками занимают 12-е место.

Следующий матч молодежка «Зенита» проведет 25 ноября на выезде против «Краснодара»-м, молодежный состав «Крыльев Советов» в тот же день примет «Томь»-м.