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Форвард «Зенита» Лесовой: Российская премьер-лига сильнее украинской

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита»-м Даниил Лесовой поделился мнение о поражении в матче 14-го тура первенства молодежных составов против «Крыльев Советов»-м со счетом 0:1.

- Какие впечатления от дебюта в молодежном составе «Зенита»?
- Я ожидал немного другого дебюта. Хотелось добиться сегодня победы. Что-то не получилось в командной игре, потому что вы видели, что моменты мы создавали. Не думаю, что мы сегодня играли хуже «Крыльев Советов».

 - По вашему мнению, какое молодежное первенство сильнее - российское или украинское?
- Если сравнивать с украинским футболом, то это примерно тот же уровень. Единственное, что Премьер-лига в России сейчас посильнее. В целом игра с «Крыльями Советов» была интересная, - приводит слова Лесового официальный сайт клуба.

Напомним, «Зенит»-м проиграл «Крыльям Советов»-м (0:1). Единственный мяч на 24-й минуте забил Егор Голенков. Нападающий сине-бело-голубых Станислав Крапухин на 60-й минуте не реализовал пенальти. Даниил Лесовой  вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В «Зенит» 18-летний футболист перешел из киевского «Динамо».

После этого матча петербуржцы с 26 очками идут на  четвертом месте в первенстве молодежных команд, самарцы с 14 очками занимают 12-е место.

Следующий матч молодежка «Зенита» проведет 25 ноября на выезде против «Краснодара»-м, молодежный состав «Крыльев Советов» в тот же день примет «Томь»-м.

Матч

Зенит (мол) - Крылья Советов (мол) - 0:1 (0:1)

Голы

Голенков 24 (0:1).

Состав

Зенит (мол): Обухов, Бугриев, Котов, Шалимов, Пенчиков, Макеев (Козлов, 69), Плетнев (Некрасов, 65), Кириллов (Денисов, 84), Запрягаев, Лисовой, Крапухин

Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Лозовик, Столяров, Захарян (Афиногентов, 90), Набатов (Ермолаев, 68), Кирица, Дмитрюк, Киселёв, Голенков

Предупреждения:

Крапухин, 42 - Набатов, 34

Судья:

Сергей Чебан (Россия)

Место и дата

19 ноября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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