Форвард «Зенита» Лесовой: Российская премьер-лига сильнее украинской
Нападающий «Зенита»-м Даниил Лесовой поделился
мнение о поражении в матче 14-го тура первенства молодежных составов против «Крыльев
Советов»-м со счетом 0:1.
- Какие впечатления от дебюта в молодежном составе «Зенита»?
- Я ожидал немного другого дебюта. Хотелось добиться сегодня победы. Что-то не получилось в командной игре, потому что вы видели, что моменты мы создавали. Не думаю, что мы сегодня играли хуже «Крыльев Советов».
- По вашему мнению, какое молодежное первенство
сильнее - российское или украинское?
- Если сравнивать с украинским футболом, то это примерно тот же уровень. Единственное, что Премьер-лига в России сейчас посильнее. В целом игра с «Крыльями Советов» была интересная, - приводит слова Лесового официальный сайт клуба.
Напомним, «Зенит»-м
проиграл «Крыльям Советов»-м (0:1). Единственный мяч на 24-й минуте
забил Егор Голенков. Нападающий сине-бело-голубых Станислав Крапухин на 60-й
минуте не реализовал пенальти.
После
этого матча петербуржцы с 26 очками идут на четвертом месте в первенстве
молодежных команд, самарцы с 14 очками занимают 12-е место.
Следующий матч молодежка «Зенита» проведет 25 ноября на выезде против «Краснодара»-м, молодежный состав «Крыльев Советов» в тот же день примет «Томь»-м.
Матч
Зенит (мол) - Крылья Советов (мол) - 0:1 (0:1)
Голы
Голенков 24 (0:1).
Состав
Зенит (мол): Обухов, Бугриев, Котов, Шалимов, Пенчиков, Макеев (Козлов, 69), Плетнев (Некрасов, 65), Кириллов (Денисов, 84), Запрягаев, Лисовой, Крапухин
Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Лозовик, Столяров, Захарян (Афиногентов, 90), Набатов (Ермолаев, 68), Кирица, Дмитрюк, Киселёв, Голенков
Предупреждения:
Судья:
Сергей Чебан (Россия)
Место и дата
19 ноября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция