Валерий Брагин: По составу на ЧМ остаются 7-8 позиций, по которым надо сделать правильный выбор

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги суперсерии со сборными юниорских лиг Канады, во время которой российская команда одержала две победы в шести матчах.

– В каждом матче серии мы стремились добиться победы, но не менее важной задачей было проверить всех кандидатов в разных игровых ситуациях, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Ее мы решили.

– В первой половине серии сборная выиграла два матча из трех, а после трехдневной паузы потерпела три поражения. Почему так случилось?

– Одну причину выделить сложно, но физическое состояние во второй половине серии было неважным. Думаю, причина поражений кроется именно в этом. Остальные выводы сейчас озвучивать не буду, но все, что нужно, тренерский штаб увидел. Осталось правильно воспользоваться полученной информацией.

– Вариант состава на чемпионат мира у вас в голове уже сформирован?

– Пока еще нет. В ближайшее время предстоит очень серьезный анализ прошедших матчей. По кому-то из игроков уже определились, но по-прежнему остаются семь-восемь позиций, по которым надо сделать правильный выбор.

– Каким будет дальнейшее расписание сборной?

– 7 декабря команда соберется в Новогорске, а 18-го вылетит в Канаду, тренировочный лагерь пройдет в Кингстоне. Товарищеские матчи с Данией и Швецией пройдут 20-го и 22-го числа.

– Каким будет количество приглашенных на сбор хоккеистов?

– В Новогорске соберутся 28 игроков, выступающих в России. Неделю поработаем и решим, кого брать за океан на заключительный сбор. По хоккеистам из Канады – точно рассчитываем на защитников Сергачева и Зборовского. Кого позовем еще – определимся в ближайшее время. В любом случае, все кандидаты из Северной Америки присоединятся к подготовке уже в Кингстоне.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Торонто и Монреале.